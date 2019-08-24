بعد تفجير المسيب.. مجلس بابل يعتزم عقد اجتماع طارئ

2019/08/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل مجلس محافظة بابل، السبت، جهات سياسية مسؤولية تفجير المسيب بعد التحريض الطائفي على المحافظة، مشيرا الى انه سيعقد اجتماعا عاجلا لدراسة الخطط الامنية واسباب الخروقات.وقال عضو المجلس احمد الغرباوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” محافظة بابل شهدت موجة كبيرة من التصريحات الطائفية المحرضة على المدينة وتعايشها السلمي خلال الفترة الماضية”.واضاف الغرباوي، […]

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