عبدالسلام سامي محمد - مدينتي القديمة !!.

2019/08/24 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالسلام_سامي_محمد زاخو القديمة قبل نصف قرن ؛ كانت البيئة نظيفة و جميلة الارض و الهواء و الماء و السماء كانت نظيفة و صافية الطبيعة كانت خلابة الناس فيها كانو محترمين و على نياتهم الصادقةحيث التآلف و التكاتف و الإخوة و المحبة،،الكل كانو يشاركون البعض في السراء و الضراء السيارات كانت قليلة و الضجيج شبه معدومالتعليم كان متقدما و الثقافة منتشرة الفساد و الخروقات كانت معدومةالسراقي......

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