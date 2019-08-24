غسان صابور - سوريا... يا أمي الحزينة الثكلى...

2019/08/24 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور ســـوريــا...يا أمي الحزينة الثكلى...سمعت هذا النداء..أو هذه الصرخة الأليمة الجريحة..من مهاجر سوري جديد..وصل إلى مدينة أوروبية..بلا فيزا..بعد أن جال ثلث الكرة الأرضية..متسللا مرفوضا من بلد لبلد..بعد أن ضاق انتظارا..ليصل إلى بقعة من أرض..اعترفت به كإنسان..بانتظار استقراره..أو رفضه كإنسان لا يقبل له اللجوء..فيبقى ويقاوم..عسى أن مؤسسة أو جمعية إنسانية...تتكفل به..مهتمة مدافعة بعزم......

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