2019/08/24 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/9(نِداء في يومٍ غَائمٍ وَرياحٍ بَاردةٍ)..(1)ضَيّعينيبينَ عينيكِ وَحيداًوَغريباً وَحزيناًوَاذْهبيلا تَرْجَعي نحويارفُضي قلبي وَوَجْهيارفُضي عذري وَسَهْوياحْسبي أنّني متُّوالْعنينيإنّما لا تَتْرُكينيأنا مِنْ دونِكِ لا أحْيى وَلكِنْأخْدَعُ نفسي قليلاً.(2)اغْسلينيبِدُموعي أوْ دُموعِكِاترُكيني
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/9) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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