المرجع المدرسي يدعو للنهوض بالواقع التعليمي والتربوي في العراق والاهتمام بالكوادرالتربوية

2019/08/24 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سماحة المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)، إلى رسم إستراتيجة وطنية للإهتمام بالأجيال الصاعدة، الأمر الذي عدّه ركيزةً أساسية لبناء الإنسان الصالح.وأكد سماحته على أن أية إستراتيجيةٍ لا تهتم بالواقع التعليمي فإنها ستفشل لا محالة، لاقتران التقدم الحضاري للبلدان بالتقدم التعليمي والتربوي.وبيّن المدرسي إن خارطة الطريق للوصول إلى هذه الإستراتيجة، …

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