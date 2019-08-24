مجالس المحافظات تعقد مؤتمرها التشاوري في محافظة كربلاء المقدسة

2019/08/24 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي صباح اليوم السبت المؤتمر التشاوري لمجالس المحافظات .وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة ان المؤتمر حضره ممثلون عن مجالس المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان وممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي ومحافظ كربلاء المهندس نصيف الخطابي .واوضح ان المؤتمر عقد تحت شعار الرؤية المستقبلية […]

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