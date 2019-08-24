2019/08/24 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تظهر عامل بناء يستخدم ” المالج” في ترميم جسر سريع محمد القاسم.وأثارت الصورة ، استياء عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، لما يحمله الموقف من تراجع كبير في العراق من حيث التطور ومواكبة دول العالم ، حيث قال أحدهم أن هذا ” جسر ضخم جداً ، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بالصورة” استياء كبير من طريقة ترميم أمانة بغداد أحد جسور العاصمة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصورة” استياء كبير من طريقة ترميم أمانة بغداد أحد جسور العاصمة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصورة” استياء كبير من طريقة ترميم أمانة بغداد أحد جسور العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).