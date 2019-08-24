بالصور.. عائلة عراقية مضرجة بالدماء.. اعتداء جديد في ايران

2019/08/24 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” على صور تظهر اعتداء ايرانيين على عائلة عراقية من محافظة كربلاء في احد مناطق ايران.وتبدو العائلة بحسب الصور، مضرجة بالدماء وتعرضها لضرب مبرح، لم يتسن لنا معرفة تفاصيل اكثر عن الحادثة.

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