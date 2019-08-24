اعتراف علني.. مسؤولة اسرائيلية تستقبل نوابا عراقيين في تل ابيب.. تعرف على التفاصيل

2019/08/24 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت الخبيرة في مركز هرتسليا الإسرائيلي، وعضو الكنيست، كسينيا سفيتلوفا، انها استقبلت وفوداً عراقية تتضمن برلمانيين عراقيين في اطار مساعي تطوير العلاقات الثنائية.وقالت سفيتلوفا في تصريح صحفي، إن لـ”إسرائيل علاقة مختلفة تماماً مع العراق، خلاف سوريا الدولة المعادية لإسرائيل”.وقالت: “على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، فإن العلاقات بين بلدينا […]

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