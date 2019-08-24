عمليات الفرات الأوسط تصدر توضيحاً بشأن اعداد المصابين في تفجير المسيب

2019/08/24 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت قيادة عمليات الفرات الأوسط، اليوم السبت، بياناً توضيحاً بشأن اعداد المصابين نتيجة تفجير قضاء المسيب يوم امس.

وقال مدير اعلام قياده عمليات الفرات الأوسط العميد مازن الغزالي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "تناقلت بعض القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية أنباء عن وصول حصيلة الانفجار الذي حدث امس، في محافظة بابل قضاء المسيب إلى إعداد كبيرة تصل إلى ٣٩ جريحاً".وأضاف البيان، "هنا نبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة نارية بالقرب من حسينية أهالي المسيب وادى الانفجار إلى إصابة مجموعة من المواطنين والبالغ عددهم ٨ بجروح مختلفة فضلاً عن حدوث أضرار مادية في بعض المحلات التجارية وبعض العجلات العائدة إلى المواطنين".ودعت القيادة، بحسب البيان، إلى "توخي الدقة والحذر والمصداقية في نقل هكذا أخبار واخذها من المصادر الرسمية".



وانفجرت دراجة مفخخة، امس، قرب محلات العطور والملابس في سوق المسيب شمال بابل أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين ووقوع اضرار مادية كبيرة.انتهى

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