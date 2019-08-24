عمليات الفرات الاوسط: تفجير المسيب نجم عنه ٨ إصابات فقط

2019/08/24 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أصدرت قيادة عمليات الفرات الاوسط، السبت، بيانا بشأن تفجير المسيب امس، فيما اشارت الى ان عدد الجرحى ثمانية اشخاص فقط.وقالت القيادة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “بعض القنوات الفضائية والوكالات الاخباريه تناقلت أنباء عن وصول حصيلة الانفجار الذي حدث بتاريخ ٢٣ آب ٢٠١٩ في محافظة بابل- قضاء المسيب إلى أعداد […]

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