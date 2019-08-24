الشيخ “الصفار” يحثّ على اليقظة حيال الغش في المواد الغذائية

2019/08/24 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر سماحة الشيخ حسن الصفار عموم الناس من الوقوع فريسة للغش التجاري إجمالا وحالات الغش في المواد الغذائية بصورة خاصة، داعيا في الوقت عينه الأجهزة الرسمية إلى أداء دورها الرقابي بأمانة.جاء ذلك خلال خطبتي الجمعة 22 ذو الحجة 1440هـ الموافق 23 أغسطس في مسجد الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.وحثّ الشيخ الصفار الناس على …

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