عمليات الفرات الاوسط تصدر بيانا بشأن تفجير المسيب

2019/08/24 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" بعض القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية تناقلت أنباء عن وصول حصيلة الانفجار الذي حدث بتاريخ ٢٣ آب ٢٠١٩ في محافظة بابل- قضاء المسيب إلى إعداد كبيرة تصل إلى ٣٩ جريحا".وأضافت القيادة، انه" هنا نبين بأن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة نارية بالقرب من حسينية أهالي المسيب".واوضح، ان" الانفجار تسبب بإصابة مجموعة من المواطنين والبالغ عددهم ٨ بإصابات مختلفة وحدوث أضرار مادية في بعض المحلات التجارية وبعض العجلات العائدة إلى المواطنين".انتهى..م.م

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