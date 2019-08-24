2019/08/24 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح لموقع "الغدير"، انه" تم رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي بالبصرة، اشارة لإيقاف العمل".واضاف، ان" ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الى اكثر من ٧٤ مع ارتفاع مؤشر الاشعة فوق البنفسجية".انتهى..م.م

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