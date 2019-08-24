الاعلان عن مباشرة مديرية الطرق والجسور بصيانة جسر الدورة

2019/08/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية طرق وجسور محافظة بغداد، اليوم السبت، المباشرة بصيانة جسر الدورة على الطريق السريع حسب توجيهات محافظ بغداد فلاح الجزائري.

وقال مدير مديرية

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