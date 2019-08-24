المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات مهمة بهذا الشأن

2019/08/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعهد نيوز – بغداد

شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على ضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع .

وذكر بيان

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