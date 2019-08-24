2019/08/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم السبت، ان بعض السياسيين يحاولون العزف على أوتار الطائفية من جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: بعض السياسيين يحاولون العزف على أوتار الطائفية من جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: بعض السياسيين يحاولون العزف على أوتار الطائفية من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).