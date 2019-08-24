الاستخبارات العسكرية تقبض على أثنين من الإرهابيين المسؤولين عن تجهيز المضافات في كركوك

2019/08/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .أعلنت وزارة الدفاع ،اليوم السبت،القبض على أثنين من الإرهابيين المسؤولين عن تجهيز المضافات في كركوك

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