بالوثائق .. صحيفة امريكية تكشف عن منح ” وسام الالتزام “للجنود الامريكان  في زمن سعدون الدليمي !

2019/08/24 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة (تاسك اند بيربس) الامريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية ، السبت، أن وزارة الدفاع العراقية في زمن الوزير الاسبق سعدون الدليمي قد اعلنت عام 2011 ، وبالتزامن مع الانسحاب الامريكي منح كل القوات الامريكية الموجودة في العراق ( وسام الالتزام ) تقديرا لخدماتها في العراق ، بحسب الصحيفة .وذكر التقرير […]

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