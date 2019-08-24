2019/08/24 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الاقليم: مسألة تسليم النفط تحتاج لوقت وسيذهب وفد لبغداد بشأن ثلاثة ملفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/24 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم: مسألة تسليم النفط تحتاج لوقت وسيذهب وفد لبغداد بشأن ثلاثة ملفات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم: مسألة تسليم النفط تحتاج لوقت وسيذهب وفد لبغداد بشأن ثلاثة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).