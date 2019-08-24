عملية تركية جديدة ضد المسلحين الأكراد في العراق

2019/08/24 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن الجيش أطلق عملية جديدة ضد مسلحين أكراد يتمركزون على الحدود في منطقة (سينات ـ حفتانين) شمالي العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان الوزارة أن العملية انطلقت الجمعة، “بدعم من المقاتلات والطائرات المسيرة والمدافع”.

وأضافت أن العملية “تهدف إلى ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم في (سينات ـ حفتانين)”.

وذكر البيان “العملية مستمرة بنجاح وفق الخطة الموضوعة”.

وينفذ الجيش من آن لآخر ضربات جوية لأهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، حيث تندر العمليات البرية.

لكن في مايو الماضي، أنزل الجيش التركي قوات خاصة في منطقة جبلية ضمن، عملية جديدة ضد مسلحين أكراد، يتمركزون على الحدود بشمال العراق.

وانطلقت العملية بضربات للمدفعية والطيران، ثم بدأت فرق القوات الخاصة مهامها.

وتقول تركيا إن هجمات إرهابية ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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