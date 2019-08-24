مسلحون يغتالون مدنيا شرقي بغداد

2019/08/24 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “مسلحين مجهولين اطلقوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت تجاه مدني في منطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال”.

وأضاف، ان “قوة امنية سارعت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته والجهة التي تقف وراءه”.





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