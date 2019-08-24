بالصور ..احتراق سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسط بغداد

2019/08/24 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … افاد مصدر محلي ، اليوم السبت، باندلاع النيران في سيارة اجرة وسط العاصمة بغداد .وقال المصدر لوكالة /بدر نيوز/ ان ” ارتفاع الحرارة ادى الى احتراق سيارة اجرة نوع بي واي دي على جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد “.واضاف ” وهرعت سيارات الدفاع المدني الى محل الحادث دون معرفة […]

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