2019/08/24 | 15:40

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القوات الامنية تحبط هجوم ارهابي بمفخخة اثناء تقدم القطعات جنوب القائم

السبت

24

أب

2019 :

03:32 pm

16

القوات الامنية تتمكن من تفجير سيارة مفخخة حاولت استهداف القطعات

اثناء تقدمها في المناطق الصحراوية جنوب القائم.

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