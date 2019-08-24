2019/08/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العثور على مضافة لداعش ومقتل انتحاري بداخلها غرب الأنبار

عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على مضافة لداعش في وادي الضايعة

غرب الانبار، فيما قتلت انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا في المضافة.

وذكر بيان للحشد، انه "ضمن عملية إرادة النصر الرابعة تواصل قطعات

الحشد تقدمها نحوا أهدافها المرسومة غرب الأنبار"، مبينا ان

"القطعات عثرت على مضافة لداعش في وادي الضايعة جنوب ناحية عكاشات".

وأضاف ان "قوات الحشد فجرت انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا كان ينوي

استهداف القطعات المتقدمة في وادي الضايعة غرب الانبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة لداعش ومقتل انتحاري بداخلها غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة لداعش ومقتل انتحاري بداخلها غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).