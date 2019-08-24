القبض على 5 مطلوبين بتهم إرهابية في بغداد

2019/08/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع،

يوم السبت، من القاء القبض على خمسة مطلوبين بينهم متهم بالإرهاب في

العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد

الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن

وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة القت القبض على (٥) متهمين مطلوبين

للقضاء في مناطق مختلفة من بغداد".

وأضافت ان المطلوبين "بينهم متهم بقضايا إرهابية صادره بحقه مذكره

قبض وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب تم إحالة المتهمين إلى القضاء".

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