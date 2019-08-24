الانواء الجوية لـ”يس عراق”: موجة حرارة لاهبة خلال هذه الايام وتتجاوز اقسى معدلاتها.. تابع التفاصيل

2019/08/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت مديرية الانواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الانواء الجوية خلال الايام الاخيرة من شهر اب الحالي.وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في حديث لـ”يس عراق” ان “موجة حر جديدة هذا الأسبوع ابتداء من الاثنين حيث تتجاوز درجات الحرارة الى […]

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