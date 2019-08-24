قوات الحشد الشعبي تعثر على مضافة لداعش وتقتل انتحاريا بداخلها غرب الأنبار

2019/08/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على مضافة لداعش في وادي الضايعة غرب الانبار، فيما قتلت انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا في المضافة.وقال موفدنا انه "ضمن عملية إرادة النصر الرابعة تواصل قطعات الحشد تقدمها نحو أهدافها المرسومة غرب الأنبار"، مبينا ان "القطعات عثرت على مضافة لداعش في وادي الضايعة جنوب ناحية عكاشات ".وتابع الموفد ان ...

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