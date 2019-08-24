2019/08/24 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس أعلنت مديرية طرق وجسور محافظة بغداد، اليوم السبت، عن المباشرة بصيانة جسر الدورة على الطريق السريع، مبينة ان العمل سينجز خلال يومين.وقال مدير الطرق والجسور سعدي عبد الرضافي بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “الاعمال التي تجرى حاليا لصيانة جسر الدورة تمثلت بتبديل مفاصل التمدد الحديدية المخلوعة بأخرى مطاطية (المرحلة الثانية)”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بصيانة جسر الدورة على الطريق السريع جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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