رئيسة البرلمان الكردستاني تؤيد تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى بغداد

2019/08/24 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة البرلمان الكردستاني، ضرورة التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة لتنفيذ إصلاحات جذرية في جميع المرافق الحكومية.وذكرت وسائل الإعلام الكردية أن ريواز فائق رئيسة البرلمان الكردستاني إجتمعت مع جيمس ثورنتون القنصل البريطاني الجديد في إقليم كردستان، وتمت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في الإقليم والعراق.واكدت رئيسة البرلمان ضرورة التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة لتنفيذ […]

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