الدفاع النيابية تطالب باعلان إنذار “ج ” لحماية المراقد المقدسة وقيادات الحشد من الطيران الاسرائيلي

2019/08/24 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، بإعلان إنذار “ج” لحماية المراقد المقدسة وقيادات الحشد الشعبي من استهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “قيادات الحشد الشعبي والمراقد المقدسة ستكون عرضة لاستهداف الطيران الإسرائيلي”، لافتا إلى إن “واشنطن وبالتعاون الكيان الصهيوني يخططون لاستهداف قيادات الحشد الشعبي لتصفيتهم […]

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