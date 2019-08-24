2019/08/24 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد تطبيق “دلتا شات” على عناوين البريد الإلكتروني والخوادم، ويروج مطورو هذا التطبيق لفكرتهم الأساسية بأن كل شخص لديه عنوان بريد إلكتروني يمكن استعماله للدردشة عبر تطبيق “دلتا شات” دون الحاجة لتسجيل معلوماته؛ فهو يعمل كواجهة للبريد الإلكتروني.وعبر هذا التطبيق يمكّن الوصول إلى الأشخاص الذين لا يستخدمون تطبيق تراسل فوري عن طريق البريد الإلكتروني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطبيق للمراسلة الفورية أسرع وأكثر أماناً من واتس آب ..! النعيم نيوز.

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