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#سعود سالم - شعر وحشيش وقمر


#سعود سالم - شعر وحشيش وقمر
2019/08/24 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعود_سالم في بلادي حيث يحيا الناس من دون عيون ..

حيث يبكي الساذجون ..

و يصلون ..

و يزنون ..

و يحيون اتكال ..

منذ أن كانوا يعيشون اتكال ..

و ينادون الهلال : " يا هلال ..

أيها النبع الذي يمطر ماس ..

و حشيشياً ..

و نعاس ..

أيها الرب الرخامي المعلق أيها الشيء الذي ليس يصدق" ..

دمت للشرق ..

لنا عنقود ماس للملايين التي عطلت فيها الحواسمقطع من قصي......

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