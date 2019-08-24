2019/08/24 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعود_سالم في بلادي حيث يحيا الناس من دون عيون ..
حيث يبكي الساذجون ..
و يصلون ..
و يزنون ..
و يحيون اتكال ..
منذ أن كانوا يعيشون اتكال ..
و ينادون الهلال : " يا هلال ..
أيها النبع الذي يمطر ماس ..
و حشيشياً ..
و نعاس ..
أيها الرب الرخامي المعلق أيها الشيء الذي ليس يصدق" ..
دمت للشرق ..
لنا عنقود ماس للملايين التي عطلت فيها الحواسمقطع من قصي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - شعر وحشيش وقمر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيث يبكي الساذجون ..
و يصلون ..
و يزنون ..
و يحيون اتكال ..
منذ أن كانوا يعيشون اتكال ..
و ينادون الهلال : " يا هلال ..
أيها النبع الذي يمطر ماس ..
و حشيشياً ..
و نعاس ..
أيها الرب الرخامي المعلق أيها الشيء الذي ليس يصدق" ..
دمت للشرق ..
لنا عنقود ماس للملايين التي عطلت فيها الحواسمقطع من قصي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - شعر وحشيش وقمر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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