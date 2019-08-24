سعود سالم - شعر وحشيش وقمر

2019/08/24 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم في بلادي حيث يحيا الناس من دون عيون ..حيث يبكي الساذجون ..و يصلون ..و يزنون ..و يحيون اتكال ..منذ أن كانوا يعيشون اتكال ..و ينادون الهلال : " يا هلال ..أيها النبع الذي يمطر ماس ..و حشيشياً ..و نعاس ..أيها الرب الرخامي المعلق أيها الشيء الذي ليس يصدق" ..دمت للشرق ..لنا عنقود ماس للملايين التي عطلت فيها الحواسمقطع من قصي......

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