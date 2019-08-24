حزب الكادحين . - بمقاطعة الانتخابات نعزل الرجعية .

2019/08/24 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_الكادحين_.فيما يلي البيان المشترك الذي أصدرته مجموعة من الأحزاب والمنظمات اليسارية الثورية التونسية حول مقاطعة الانتخابات التي ستجري خلال الفترة القادمة : بمقاطعة الانتخابات نعزل الرجعية .تستعد الرجعية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية أخرى بعد مناسبتين انتخابيتين مماثلتين وقعت الأولى سنة 2011 وأفرزت مجلسا تأسيسيا انقلب على انتفاضة 17 ديسمبر وحكومات ظلم واضطهاد وصل بها الأمر حد استعمال الرصاص......

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