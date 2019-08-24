كاظم حبيب - رسالة جوابية متأخرة إلى السيد خسرو حميد عثمان

2019/08/24 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب الأخ العزيز الأستاذ خسرو حميد عثمان المحترمتحية طيبة عن طريق الصدفة تماماً اطلعت اليوم (21/08/2019) على مقالكم المؤرخ في 30/07م2019 في الحوار المتمدن، وفيه تشيرون إلى طرحكم ثلاث أسئلة عليَّ ولم اجبكم عنها، كما أشرتم إلى أنني لم أجب عن استفسارات شخص التقاني في مقهى المثقفين في أربيل "مجكو" تدور حول نفس الموضوع.نعم، لقد التقيت مرة واحدة مع مدرس في جامعة صلاح الدين اهداني كتاباً أصدره في موض......

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