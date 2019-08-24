مفتش الداخلية: من بين المعتقلين في صالات القمار والروليت 24 امرأة من جنسيات عدة

2019/08/24 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية ان "من بين المعتقلين في صالات القمار ببغداد 24 امرأة من جنسيات عدة.

وقال الاسدي في بيان لمكتبه ان هناك عدد من الرجال الأجانب أيضا، وهؤلاء كانوا يعملون ويديرون صالات روليت في بغداد".

وبين مفتش عام وزارة الداخلية إنهم "سيحاكمون وفق القانو...

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