2019/08/24 | 16:41

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نائب يهدد السفارة الأمريكية وقنصلياتها بعد فتوى لرجل دين شيعي

كلمة -

بغداد

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، يوم السبت،

أنه صار لزاماً العمل على اخراج القوات الاميركية من العراق بعد

فتوى رجل الدين الشيعي كاظم الحائري.

وقال سالم، في بيان، انه "بعد بيان المرجع الديني كاظم الحسيني

الحائري، صار لزاماً علينا العمل على اخراج القوات الامريكية من ارض

الوطن"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"انذار القوات الامريكية بوقت

زمني قصير لإجلاء معداتهم واخراج جنودهم".

وهدد بأنه "بعدها سيكونون في مرمى سلاح ابناء المقاومة الاسلامية

ابتداء من السفارة وقنصلياتهم وكل مقراتهم، فلا تنطلي علينا بعد

اليوم ذرائعهم لا نريد لا تدريب ولا دعم ولا نقل خبرات"، على حد

تعبيره.

وكان الحائريّ قد اصدر، أمس الجمعة، فتوى حرم فيها بقاء القوات

الاميركية في العراق.

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