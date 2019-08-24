2019/08/24 | 16:42

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ايران تحرز بطولة العالم للتايكواندو في الصين

المنتخب الايراني للتايكواندو يحرز بطولة العالم في الصين

متفوقا على منتخبي كوريا الجنوبية و روسيا

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