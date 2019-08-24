الحشد يعلن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر.. هذه النتائج

2019/08/24 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير حركات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، السبت، عن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم.وقال الربيعي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إنه “انتهى اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت”.وأضاف الربيعي، أن “العملية اسفرت لغاية الآن […]

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