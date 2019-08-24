كتلة الإتحاد الإسلامي تؤكد أهمية صون مكانة المعارضة في الإقليم

2019/08/24 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني، على ضرورة حفاظ رئاسة البرلمان الكردستاني على مكانة المعارضة ضمن إطار العمل النيابي في الإقليم.وقال شيركو جودت رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن كتلته قدمت لرئاسة البرلمان منذ بداية الفصل التشريعي الجديد من الدورة الانتخابية الخامسة، ثمانية مشاريع قوانين ذات صلة بالوضع […]

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