الكشف عن حقيقة حسم تسمية مساعد كاتانيتش

2019/08/24 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، حقيقة حسم تسمية المدرب المساعد لمدرب المنتخب سريتشكو كاتانيتش.وقال كوركيس لـ /المعلومة/ إن “لجنة المنتخبات لم تجتمع حتى الان من اجل تسمية المدرب المساعد للمدرب كاتانيتش خلال تصفيات كأس العالم”.واوضح أن “ملف المدرب المساعد سيحسم خلال الاسبوع الجاري، ومن ثم يتم الاعلان عن قائمة […]

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