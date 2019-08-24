2019/08/24 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشف خطاب كان موجها من وزارة العدل الأميركية إلى الكونغرس تفاصيل جديدة في قضية رجل الأعمال المنتحر في زنزانته جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية.وجاء في الخطاب، الذي حصلت عليه شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أن القائمين على مراقبة الشروع في حالات الانتحار استبعدوا أن يكون إبستين يقدم يفكر في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مفاجأة جديدة” في قضية انتحار الملياردير الأميركي المركز الخبري الوطني.

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