2019/08/24 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد متحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، السبت، تعرض حافلة سياحية خالية من الركاب لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول في مدينة البتراء، جنوبي البلاد.ونقلت وكالة “عمون” عن مصدر في جمعية المرشدين السياحيين تأكيده أن إطلاق النار وقع على خلفية خلافات سابقة بين سلطة إقليم البتراء والمجتمع المحلي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن يكشف “دوافع” إطلاق النار في البتراء المركز الخبري الوطني.

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