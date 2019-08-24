الحائري يحرم بقاء الاميركان في العراق.. والصدر يعترض فتواه “لا تؤجج حربا أنت حطبها”!

2019/08/24 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق الصدر يعترض فتوى الحائري اعترض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فتوى المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري الذي اقر بحرمة ابقاء اي قوة عسكرية اميركية او ما شابهها على الاراضي العراقية قائلا” لا تؤجج حربا أنت حطبها”.ورفض الصدر محاولات زج العراق في صراع يقود الى حرب يكون المتضرر الاول منه الشعب العراقي […]

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