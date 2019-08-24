فدعم يطالب قوات بابل بمراجعة الخطط الأمنية وكشف ملابسات تفجير المسيب

2019/08/24 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الحكمة المعارضة حسن فدعم، القوات الأمنية في بابل بمراجعة الخطط وتكثيفها وكشف ملابسات تفجير سوق المسيب امس الجمعة.

واستنكر فدعم في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" التفجير الإرهابي الذى وقع يوم أمس في ناحية المسيب شمال محافظة بابل، وهو ما ادى إلى إصابة عدد من المواطنين، واصفاً ما جرى بأنه" عمل إرهابي جبان".واعتبر ان" هذه العملية الإجرامية الجبانة تأتي في سياق الاستهداف المنظم التي تقوم به الجماعات الإرهابية والزمر التكفيرية ومن يقف خلفها لزعزعة الاستقرار في محافظة بابل ومحاولة بائسة لمواجهة الإستقرار الذي شهدته المحافظة بعد عمليات التحرير".



وعبر فدعم عن تضامنه مع الجرحى والمصابين، مؤكداً على" ضرورة مراجعة الخطط الأمنية وتكثيف ومتابعة الجهد الاستخباري والاهتمام بداخل المحافظة والنواحي والأسواق متمنيا بالشفاء العاجل للجرحى"، مشيرا الى" اننا على ثقة كاملة بالقوات الأمنية وقيادتنا في بابل بانها ستنجح في كشف ملابسات العملية وعرضها على الرأي العام".انتهى

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