واقعة مذهلة.. العثور على عنكبوت سام في أذن أمرأة {صورة}

2019/08/24 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأصيبت الأمريكية سوزي توريس من ولاية ميسوري بالذعر بعدما اكتشف الأطباء أن الأصوات التي تزعجها، والتي ظنت أنها مياه عالقة داخل أذنها اليسرى، هي في الحقيقة عنكبوت الناسك البني السام.ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأت الطبيبة بفحص أذن المريضة، وسرعان ما اكتشفت العنكبوت وطلبت الدعم من زملائها.وقالت سوزي: ”ألقت الطبيبة نظرة على أذني وأخبرتني أنها تعتقد أن بداخلها حشرة، ثم ذهبت لاستدعاء زملائها“.وتمكن الأطباء من إزالة العنكبوت من أذن سوزي دون استفزازه حتى لا يلدغها، قبل أن يعلموا المريضة بنوع الحشرة التي اتخذت من أذنها موطنًا لها.وفي الغالب يتراوح حجم العنكبوت الناسك البني بين 0.6 و2 سم، ويحمل سمًا قادرًا على قتل الأنسجة، وإذا لم يتلقَ المصاب العلاج من لدغته سريعًا، يمكن أن تسبب له الحمى والقشعريرة والغثيان وآلام المفاصل والضعف، وفي حالات نادرة نوبات الصرع أو حتى الغيبوبة.وقالت سوزي: ”لم يخطر في بالي أن يزحف عنكبوت إلى أذني أو أي جزء من جسمي، وبدأت اتخذ إجراءات وقائية حتى لا يتكرر الأمر، إذ أصبحت أضع كرات قطنية في أذني أثناء النوم“.انتهى

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