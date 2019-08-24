لا بد من جونسون لقتل البريكست

2019/08/24 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام سرحان ينبغي القول أولا إن ورطة البريكست سوف تواصل الهيمنة على المشهد السياسي البريطاني لعقود طويلة مهما كان مصيره وهو يدخل مرحلة الغليان.لن يختفي من المشهد إذا تم الخروج باتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو تم العدول عنه من خلال التوجه نحو إجراء استفتاء ثان لتقرير مصير البلاد لأن الفريق الخاسر لن يلقي أسلحته.[…]

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