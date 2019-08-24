2019/08/24 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاد الخازن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية سنة ٢٠١٦.لا جدال في ذلك.هناك انتخابات رئاسية جديدة في ٢٠٢٠ وواجب الإدارة الأميركية والشعب الأميركي منع تدخل روسي جديد في الانتخابات.السيناتور كريس فان هولن، وهو ديمقراطي من ماريلاند، والسيناتور مارك روبيو، وهو جمهوري من فلوريدا، طلعا بفكرة تغيير في نفقات الدفاع الأميركية تفرض عقوبات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيون وآذان – أميركا وروسيا وحرب تسلح) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيون وآذان – أميركا وروسيا وحرب تسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).