الخزعلي يهاجم منتقدي الحائري

2019/08/24 | 16:56

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بغداد:سومر نيوز

اكد امين عام عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، السبت، ان التجاوز على المرجع الحائري يعد تجاوزا على عدد كبير ...

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