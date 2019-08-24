الحشد الشعبي يعلن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر

2019/08/24 | 16:56

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مدير حركات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، السبت، عن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات...

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